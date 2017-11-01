Найти
АКТУАЛЬНО

Теракт в Нью-Йорке, где погибли 8 человек, совершил сторонник ИГИЛ

Поляку, оставившему антиукраинские надписи на консульстве Украины, грозит 5 лет тюрьмы

Победитель выборов в Чехии попытается сформировать правительство меньшинства

"Венецианка" обеспокоена разными условиями имплементации языковой статьи закона об образовании

Лидер Каталонии не будет просить убежища в Бельгии, но в Испанию не вернется

Лидер Каталонии согласился на новые выборы и намекнул, что Мадрид их проиграет

КС Молдовы разрешил изменить название государственного языка в Конституции






Часть каталонского "правительства в изгнании" вернулась из Брюсселя в Каталонию

Среда, 01 ноября 2017, 08:45
Версия для печати Комментарии

Часть каталонского "правительства в изгнании" покинула Брюссель и вернулась в Каталонию.

Об этом сообщает Naciodigital.cat.

По данным источников, на рейсе 2120, вылетевшего из Бельгии в Барселону, были замечены экс-министры каталонского правительства.

Так, в Каталонию вернулись бывший министр культуры Луи Пуг (Lluís Puig i Gordi), экс-министр труда и социальной политики Долорс Басса (Dolors Bassa Coll) и экс-министр внутренних дел Хоаким Форн (Joaquim Forn Chiariello).

Сообщается, что на данный момент лидер Каталонии Карлес Пучдемон находится в Брюсселе.

По данным издания, Пучдемон, выходя из встречи из гостиницы Chambord, заверил, что не получил пока никаких повесток из Национального суда.

Как сообщалось, отстраненный Мадридом лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не будет просить политического убежища в Бельгии, однако в Испанию не вернется.

Напомним, накануне Верховный суд Испании вызвал для допроса и.о. спикера парламента Каталонии Карме Форкадель по делу о мятеже, восстании против правительства и хищения средств.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:45
Часть каталонского "правительства в изгнании" вернулась из Брюсселя в Каталонию
08:13
Фото
Теракт в Нью-Йорке, где погибли 8 человек, совершил сторонник ИГИЛ
19:55
США расширили санкции против Ирана
19:24
Польша не прекратит попытки вернуть обломки самолета Леха Качиньского - МИД
18:59
Поляку, оставившему антиукраинские надписи на консульстве Украины, грозит 5 лет тюрьмы
18:43
Правительство Британии наймет на работу до 8 тысяч работников в связи с Brexit
18:11
Победитель выборов в Чехии попытается сформировать правительство меньшинства
17:56
Подводная лодка РФ нанесла удар крылатыми ракетами по объектам ИГИЛ в Сирии
17:45
Немецкий министр впервые вступила в однополый брак
17:12
Премьер Бельгии говорит, что не приглашал лидера Каталонии в Брюссель
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Юрий Панченко, Европейская правда

Вторая жизнь президента Земана: кто побеждает в борьбе за новое правительство Чехии

"Слабое" правительство автоматически увеличивает политический вес Милоша Земана – пожалуй, наиболее пророссийского президента в ЕС. Отсутствие четкой внешнеполитической позиции "правительства меньшинства" позволяет Земану брать ее формирование на себя. С понятными для Украины последствиями...

Голос Америки

Дело Манафорта: подробно об обвинениях против советника Трампа и Януковича

Через офшорные счета, фигурирующие в обвинении, в целом прошло более 75 миллионов долларов. Утверждается, что из этой суммы Манафорт отмыл более 18 миллионов, а Гейтс – 3 миллиона. Гейтс помогал Манафорту получать деньги из офшоров... (укр.)


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  