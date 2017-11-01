Часть каталонского "правительства в изгнании" вернулась из Брюсселя в Каталонию

Среда, 01 ноября 2017, 08:45

Часть каталонского "правительства в изгнании" покинула Брюссель и вернулась в Каталонию.

Об этом сообщает Naciodigital.cat.

По данным источников, на рейсе 2120, вылетевшего из Бельгии в Барселону, были замечены экс-министры каталонского правительства.

Так, в Каталонию вернулись бывший министр культуры Луи Пуг (Lluís Puig i Gordi), экс-министр труда и социальной политики Долорс Басса (Dolors Bassa Coll) и экс-министр внутренних дел Хоаким Форн (Joaquim Forn Chiariello).

Сообщается, что на данный момент лидер Каталонии Карлес Пучдемон находится в Брюсселе.

По данным издания, Пучдемон, выходя из встречи из гостиницы Chambord, заверил, что не получил пока никаких повесток из Национального суда.

Как сообщалось, отстраненный Мадридом лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не будет просить политического убежища в Бельгии, однако в Испанию не вернется.

Напомним, накануне Верховный суд Испании вызвал для допроса и.о. спикера парламента Каталонии Карме Форкадель по делу о мятеже, восстании против правительства и хищения средств.