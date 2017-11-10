МИД Польши: Решения Украины ставят под сомнение стратегическое партнерство

Пятница, 10 ноября 2017, 11:18

Заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий заявил, что решения, которые сегодня принимает Украины, ставят под сомнение стратегическое партнерство между странами.

Об этом заместитель главы МИД Польши заявил накануне в польском Сейме, сообщает PAP.

"Украина принимает сегодня решения, ставящие под сомнение заявления о стратегическом партнерстве", - сказал он.

По его словам, с украинской стороны не хватает решений, которые бы способствовали историческому диалогу.

Напомним, накануне польское правительство представило депутатам Сейма информацию об актуальных отношениях Польши с ближайшими соседями, в частности с Украиной. С соответствующим ходатайством обратилась оппозиционная партия "Гражданская платформа".

Представляя информацию, Цихоцкий заявил, что польское правительство должно реагировать "на ситуацию, когда мы видим решение наших партнеров, даже наших союзников, которые противоречат отношениям союзников, партнеров или соседей".

По его словам, примером этого является "непонятное, скандальное решение украинских государственных служащих запретить поиск и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов в Украине".

Цихоцкий также заявил об обеспокоенности заявлениями главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который "в публичных заявлениях признает кладбище в Быковне незаконным".

"Мы поддерживаем конструктивный контакт на различных уровнях, включая высший, президентский, где пытаемся эти вопросы прояснить", - сказал он.

Напомним, на фоне жестких заявлений со стороны представителей польской власти в адрес Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши.