Ультраправые собираются на марш в Варшаве под лозунгом: "Мы хотим Бога"

Пятница, 10 ноября 2017, 14:34

Фашисты и другие ультраправые экстремисты собираются в Варшаве для участия в субботнем марше, который стал одним из крупнейших собраний подобного рода в Европе.

Об этом сообщает The Associated Press.

К маршу, который запланировано провести 11 ноября, в День независимости страны, присоединились десятки тысяч участников за последние годы.

Экстремисты из Швеции, Венгрии, Словакии и других стран теперь присоединяются к польским националистам в публичном освещении ксенофобских и расистских взглядов. В 2009 году, когда было начато проведение такого марша, масштабы происшествия были намного меньше.

Лозунг для нынешнего мероприятия - "Мы хотим Бога", слова из старой религиозной польской песни, которую президент США Дональд Трамп цитировал в июле во время посещения Варшавы.

Трамп похвалил Польшу за то, что он назвал "защитой страной западной цивилизации".

Социолог Рафал Панковский, председатель антиэкстремистской ассоциации Never Again, говорит, что, несмотря на ссылки на Бога, марш не стоит рассматривать как вдохновленный религиозными убеждениями.

"Мы знаем, что Дональд Трамп не очень религиозен, и думаю, что большинство организаторов также не слишком религиозны", - сказал он. "Но они используют христианство как своеобразный маркер идентификации, который, в основном, заключается в том, чтобы быть антиисламским".

Он добавил, что Варшавский марш стал настолько крупным, что может стать наибольшим в мире собранием ультраправых экстремистов.

В число организаторов входят Национально-радикальный лагерь, Национальное движение и Всепольская молодежь - радикальные группы, которые прослеживают свои корни в антисемитских группах, которые действовали до Второй мировой войны.

Сообщается, что сегодня на конференции в Варшаве даже планировал выступить американец Ричард Спенсер, известный сторонник идеологии превосходства белых над небелыми, однако польское правительство сказало, что его рады видеть в стране.