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Дещица: Польша должна считаться с украинским видением исторической политики

Пятница, 10 ноября 2017, 18:19
Версия для печати Комментарии

Украинское государство имеет свое видение исторической политики и Польши следует с этим считаться.

Об этом в интервью BBC Украина заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

По его словам, Украина доносит свою позицию относительно исторических вопросов и рассчитывает на понимание польской стороны.

"Не всегда так происходит сразу, так как имеем новые факты и события, которые польские историки и политики даже не были готовы воспринимать. Но это реальность - украинское государство имеет свое видение исторической политики. Это видение новое после 2014 года и с этим надо считаться. На это пойдет некоторое время ", - отметил дипломат.

По словам Дещицы, для обсуждения сложных моментов отношений Украины и Польши следует использовать все инструменты, которые есть в двусторонних отношениях.

"Мы имеем разные подходы и оценки исторического прошлого. Но для этого и есть такие платформы, как консультационный комитет президентов, как встречи комиссии историков и форум партнерства, чтобы такие вопросы обсуждать", - подчеркнул он.

При этом, по его словам, следует исходить из позиции, что для Украины является важным стратегическое партнерство с Польшей, особенно в ситуации реальной угрозы российской агрессии и для Украины, и для Польши.

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