Экс-советника Трампа подозревают в сговоре с Турцией для похищения Гюлена

Суббота, 11 ноября 2017, 10:58

Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует возможную причастность бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна к плану по насильственной передачи мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена Турции за 15 млн долларов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на лица, которые знакомы с расследованием.

Источники сообщили, что Флинн и его сын Майкл Флинн-младший якобы должны были получить 15 млн долларов за передачу Гюлена Турции, которого Анкара считает организатором государственного переворота.

Издание сообщает, что ФБР допросило по меньшей мере четырех человек касательно одной встречи, которая состоялась в середине декабря в Нью-Йорке в клубе "21". Там якобы состоялся разговор между Флинном и турецкими представителями.

Во время разговора, вероятно, речь шла о том, как транспортировать Гюлена на частном самолете в турецкую тюрьму на острове Имаралы.

The Wall Street Journal отмечает, что источники, которые сообщили о возможном предложении Флинну, не присутствовали на декабрьской встрече и не знают деталей. Кроме того, нет никаких указаний на то, что было передано деньги и что такое соглашение было достигнуто.

Адвокаты Флинна уже назвали неправдивой публикацию The Wall Street Journal в своем заявлении:

"С уважением к процессу различных расследований по кампании 2016 мы умышленно избегали реагирования на все слухи или утверждения, выдвинутые в средствах массовой информации. Но сегодняшний цикл новостей обвиняет генерала Флинна, начиная от похищения к взяточничеству, что настолько возмутительно и предвзято, что мы делаем исключение из нашего обычного правила: данные обвинения являются ложными".

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля 2017 года, из-за скандала о контактах с Россией.