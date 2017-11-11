Найти
АКТУАЛЬНО

США обнаружили российскую армию зомби-аккаунтов, что усиливали кризис в Каталонии

Экс-советника Трампа подозревают в сговоре с Турцией для похищения Гюлена

Климкин: Проект резолюции Украины, США и Германии о миротворческой миссии готов

В Северной Ирландии самолет приземлился "на нос" из-за отказа шасси

Вблизи Тулузы авто врезалось в группу студентов, трое пострадавших

Дещица: Польша должна считаться с украинским видением исторической политики

Венгрия использует закон об образовании для своих выборов – посол Украины в ЕС






Экс-советника Трампа подозревают в сговоре с Турцией для похищения Гюлена

Суббота, 11 ноября 2017, 10:58
Версия для печати Комментарии

Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует возможную причастность бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна к плану по насильственной передачи мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена Турции за 15 млн долларов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на лица, которые знакомы с расследованием.

Источники сообщили, что Флинн и его сын Майкл Флинн-младший якобы должны были получить 15 млн долларов за передачу Гюлена Турции, которого Анкара считает организатором государственного переворота.

Издание сообщает, что ФБР допросило по меньшей мере четырех человек касательно одной встречи, которая состоялась в середине декабря в Нью-Йорке в клубе "21". Там якобы состоялся разговор между Флинном и турецкими представителями.

Во время разговора, вероятно, речь шла о том, как транспортировать Гюлена на частном самолете в турецкую тюрьму на острове Имаралы.

The Wall Street Journal отмечает, что источники, которые сообщили о возможном предложении Флинну, не присутствовали на декабрьской встрече и не знают деталей. Кроме того, нет никаких указаний на то, что было передано деньги и что такое соглашение было достигнуто.

Адвокаты Флинна уже назвали неправдивой публикацию The Wall Street Journal в своем заявлении:

"С уважением к процессу различных расследований по кампании 2016 мы умышленно избегали реагирования на все слухи или утверждения, выдвинутые в средствах массовой информации. Но сегодняшний цикл новостей обвиняет генерала Флинна, начиная от похищения к взяточничеству, что настолько возмутительно и предвзято, что мы делаем исключение из нашего обычного правила: данные обвинения являются ложными".

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля 2017 года, из-за скандала о контактах с Россией.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:09
Путин: Манафорт работал с Януковичем, с Россией это не связано
13:48
КНДР заявила, что "разрушитель" Трамп хочет ядерной войны
13:16
США обнаружили российскую армию зомби-аккаунтов, что усиливали кризис в Каталонии
12:28
Израиль сбил российский беспилотник, что шпионил для Сирии на спорной территории - СМИ
12:11
Инспекторы США прибудут в Украину для мониторинга ситуации на Донбассе и в Крыму
11:48
Украина готова защищать Вятровича, которому могли запретить въезд в Польшу - Климкин
11:27
Иракские силы начали операцию по освобождению последнего города от ИГИЛ
10:58
Экс-советника Трампа подозревают в сговоре с Турцией для похищения Гюлена
10:14
Опрос: Польша - наиболее пронатовская страна региона
09:52
Климкин: Проект резолюции Украины, США и Германии о миротворческой миссии готов
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Наталья Ищенко, для Европейской правды

Сербский фронт: поддерживает ли официальный Белград боевиков Донбасса

Среди негатива в двусторонних украинско-сербских отношениях – не только культ боевиков ОРДЛО и недавний скандал с наемниками. Отказ от введения санкций против РФ, недружественные голосования в ООН – все это недвусмысленно характеризует позицию официального Белграда.

Анатолий Марциновский, Европейская правда

Новая Европа: нужны ли Украине изменения в стратегии сближения с ЕС

Еще никогда у Украины не было таких конфликтов с отдельными странами Евросоюза, причем ими же инициированных. Барьеры или проблемы возникают там, где совсем недавно их и быть не могло. Это если и не создает ощущения "зрады", то озадачивает и может породить евроскептические настроения.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование новостей с сайта возможно только со ссылкой (гиперссылкой) на Европейскую правду, www.eurointegration.com.ua.
Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  