Украина готова защищать Вятровича, которому могли запретить въезд в Польшу - Климкин

Суббота, 11 ноября 2017, 11:48

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Польша не подтверждает информацию о запрете въезда директору Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу, но Украина готова его защищать.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер", передает УНИАН.

"Польская сторона нам этого не подтверждает. Мы пытались выяснить в Министерстве иностранных дел Польши", - заявил Климкин.

При этом он пояснил собственное понимание ситуации, которая происходит.

"Польская сторона пытается рассматривать примирение как какую-то политику. Для меня примирение, и в Писании так сказано, и кстати Иоанн Павел II, который, я считаю, наверное самая известная польская фигура в истории, он же говорил: Простите и получите прощение. Для меня примирение, это о людях, а не о политиках и не об интересах", - заявил Климкин.

"Давайте вспомним историю. Когда кто-то пытался доминировать, еще со времен XV-XVI века, 30-е годы (прошлого века - Ред.), кто-то обязательно выиграл третий. И я надеюсь, что в Варшаве это поймут", - заявил Климкин.

"Конечно, есть риторика, которая сейчас звучит. Но мы постепенно выйдем на понимание. Будет ли у нас общее понимание, в этом я не уверен. Отношения будут развиваться. Польша будет оставаться нашим стратегическим партнером. Но мы не можем признать, что не может быть уважения к людям, к людям, не смотря на то, принадлежат они к тому историческоик видению или иному. И мы будем защищать каждого, кто занимается примирением, включая Владимира Вятровича", - подчеркнул Климкин.

"Польша должна понять, что если она хочет в своей политике отойти от логики христианского примирения, христианских ценностей, то этот путь на самом деле никуда не ведет", - подытожил глава МИД.

Напомним, польское издание Dziennik со ссылкой на источники сообщило, что главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запретили въезд в Польшу.

Сам Владимир Вятрович в комментарии "Европейской правде" сообщил, что официального сообщения о запрете на въезд в Польшу он не получал.

Впоследствии посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил корреспонденту "Укринформа", что официального подтверждения запрета главе Института национальной памяти Украины Владимиру Вятровичу на въезд в Польшу пока нет.

Как известно, ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский сообщил, что Польша запускает "процедуры с целью запрета въезда в Польшу лицам, поддерживающим крайне антипольскую позицию".