Израиль сбил российский беспилотник, что шпионил для Сирии на спорной территории - СМИ

Суббота, 11 ноября 2017, 12:28

Израиль сбил российский беспилотник, что шпионил для сирийского правительства на Голанских высотах - спорной территории, которую контролирует Израиль.

Об этом заявил израильский военный, передает Reuters.

"Он (беспилотник - Ред.), очевидно, изготовленный в России и принадлежит сирийскому режиму", - заявил военный представитель, подполковник Джонатан Конрикус.

"Это был разведывательный БЛА (беспилотный летательный аппарат), а не атакующий БЛА, и мы проверяем, существует ли какая-то связь с Ираном или группировкой "Хезболла", - добавил он.

Агентство отмечает, что израильские военные не предоставили никаких непосредственных доказательств того, что этот дрон есть российского производства или то, что он принадлежит Сирии.

Напомним, недавно Министерство обороны Швейцарии признало, что его сотрудники проводили испытания разведывательных дронов на Голанских высотах – спорной территории, которую контролирует Израиль.

Голанские высоты были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. Аннексия Голанских высот не признана ни мировым сообществом, ни Советом Безопасности ООН.