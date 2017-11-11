КНДР заявила, что "разрушитель" Трамп хочет ядерной войны

Суббота, 11 ноября 2017, 13:48

Северная Корея заявила, что первая поездка в Азию президента США Дональда Трампа показала, что он хочет войны на Корейском полуострове.

Об этом говорится в субботним заявлении МИД КНДР, сообщает Reuters.

"Во время визита (в страны Азии - Ред.) Трамп раскрыл свою истинную сущность разрушителя мира и стабильности в мире, а также выпрашивал ядерную войну на Корейском полуострове", - сказал представитель МИД КНДР.

Он также добавил, что ничто не остановит Пхеньян в разработке своей программы ядерного оружия.

Напомним, в Сеуле Трамп сделал прямое и персональное предупреждение лидеру КНДР Ким Чен Ыну по эскалации отношений с США. Трамп предупредил Северную Корею, что не стоит недооценивать Соединенные Штаты.