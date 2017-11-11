Путин: Манафорт работал с Януковичем, с Россией это не связано

Суббота, 11 ноября 2017, 14:09

Президент РФ Владимир Путин заявил, что экс-глава предвыборного штаба президента США Пол Манафорт работал с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, Россия к этому отношения не имеет.

Об этом он заявил сегодня журналистам, передает российское издание РИА Новости.

"Что касается господина Манафорта, его тоже связывают с Россией, но единственное, что его связывает, то, что он, будучи руководителем или владельцем пиар-агентства американского, заключал контракты и как бизнесмен тоже работал в этой сфере, в том числе с президентом Януковичем.

Но какое это имеет отношение к России? Никакого. Ровным счетом ничего здесь нет. Просто пустая болтовня и желание использовать любую зацепку для борьбы с действующим президентом. Но это не наше дело, пускай они сами разбираются" - сказал он.

Напомним, бывшему руководителю президентской кампании Дональда Трампа Полу Манафорту и его бывшему бизнес-партнеру Рику Гейтсу предъявлены обвинения по 12 пунктам.

Манафорт является одной из ключевых фигур в расследовании вмешательства РФ в президентские выборы в США в прошлом году.

В августе 2016 Трамп принял отставку Манафорта. Это произошло, в частности, после того, как украинские правоохранители подтвердили наличие его фамилии в документах, которые, как предполагается, описывают многомиллионные нелегальные выплаты, которые в 2007-2012 годах осуществляла Партия регионов.

Бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту грозит до 80 лет лишения свободы, если его вину докажут.