Путин пообещал США "зеркальный" ответ из-за "притеснений" RT и Sputnik

Суббота, 11 ноября 2017, 15:46

Президент России Владимир Путин назвал действия США в отношении российских RT и Sputnik "атакой на свободу слова" и предупредил о "зеркальном" ответе Москвы.

Об этом Путин заявил сегодня журналистам на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС, сообщает российское издание "РИА Новости".

"Без свободы слова демократии не существует. Атака на наши средства массовой информации в Соединенных Штатах - это атака на свободу слова, без всякого сомнения", - заявил Путин.

Сообщается, что сейчас в Госдуме РФ депутаты предлагают включить иностранные СМИ - CNN, "Голос Америки", радио "Свобода" - в закон об иностранных агентах.

"То, что сейчас обсуждается в Государственной думе, - я вчера это видел - может быть, слишком резковато, но это естественно, так как на уровне представительных органов власти часто звучат крайние оценки, резкие суждения и жесткие предложения. Но ответ мы обязательно должны будем сформулировать, и он будет зеркальным ", - сказал Путин.

Напомним, Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки обратилось к российской телекомпании RT (ранее – Russia Today) с предложением зарегистрировать американское отделение вещателя как "иностранного агента".

Как известно, в обнародованном в январе отчете американских спецслужб говорилось, что Россия вмешалась в президентские выборы 2016 года. Отдельно в этом отчете назван телеканал RT, который специалисты считают "главным инструментом международной пропаганды Кремля". В документе указано, что RT America "позиционирует себя как американский канал и намеренно пытается скрыть любые юридические связи с российским правительством".