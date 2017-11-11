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В Польше проходит марш националистов, более 20 человек уже задержаны

Суббота, 11 ноября 2017, 17:37
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В польской столице Варшаве в День независимости страны проходит марш националистов, к которому присоединились ультраправые из разных стран ЕС.

Об этом сообщает TVN Warszawa.tvn24.pl.

Лозунг для нынешнего мероприятия - "Мы хотим Бога", слова из старой религиозной польской песни, которую президент США Дональд Трамп цитировал в июле во время посещения Варшавы.

Марш националистов организовано Национально-радикальным лагерем, Национальным движением и Всепольской молодежью - радикальными группами, которые прослеживают свои корни до антисемитских групп, действовавших до Второй мировой войны.

 Фото PAP
Фото Paweł Supernak/PAP 
Фото  Tvnwarszawa.pl

Участники шествия идут от Иерусалимского проспекта до моста Понятовского, а затем к национальному стадиону. Ожидается, что марш завершится в 19.00 (по местному времени).

Участники марша выкрикивают лозунги: "Бог, честь и родина", "Польская промышленность в польских руках", "Наш путь - национализм" и другие.

Сообщается о большом количестве полиции и искусственных барьеров.

По данным СМИ, на центральной улице Смольная уже произошел инцидент с участием антифашистов или анархистов. Однако они были быстро остановлены достаточно большой группой полиции.

Согласно последним данным, полиция задержала более 20 человек.

Кроме того, на улицу вышли антифашисты, которые двинулись в сторону Сейма. Сообщается, что в этом году здание польского парламента огородили барьерами.

Антифашистский марш проходит под лозунгом "За вашу и нашу свободу".

"Мы выступаем против национализма, фашизма и ненависти", - заявили организаторы демонстрации.

Напомним, в прошлом году в Польше на марше националистов по случаю 98-й годовщины независимости страны неизвестные сожгли украинский флаг.

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