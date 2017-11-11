Польские националисты вышли на марш с баннером: "Помним о Львове и Вильнюсе"

Суббота, 11 ноября 2017, 18:07

В польской столице Варшаве на марш националистов вышли люди с баннером, на котором написано "Помним о Львове и Вильнюсе".

Об этом сообщает TVN Warszawa.tvn24.pl со ссылкой на PAP.

По информации PAP, участники марша вышли с баннерами, где написано: "Мы хотим Бога", "Помним о Львове и Вильнюсе", а также с изображением Иисуса и надписью "Царствуй нам, Христос!"

Кроме того, националисты вышли с флагами с эмблемой Национальных Вооруженных Сил и надписью "Смерть врагам Родины".

Фото tvnwarszawa.tvn24.pl

Фото tvnwarszawa.tvn24.pl

Отмечается, что среди участников есть также молодые люди в балаклавах, которые начали стреляли петардами и фейерверками.

Напомним, что сегодня в польской столице Варшаве в День независимости страны проходит марш националистов, к которому присоединились ультраправые из разных стран ЕС.