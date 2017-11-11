Польские националисты вышли на марш с баннером: "Помним о Львове и Вильнюсе"

В польской столице Варшаве на марш националистов вышли люди с баннером, на котором написано "Помним о Львове и Вильнюсе".
Об этом сообщает TVN Warszawa.tvn24.pl со ссылкой на PAP.
По информации PAP, участники марша вышли с баннерами, где написано: "Мы хотим Бога", "Помним о Львове и Вильнюсе", а также с изображением Иисуса и надписью "Царствуй нам, Христос!"
Кроме того, националисты вышли с флагами с эмблемой Национальных Вооруженных Сил и надписью "Смерть врагам Родины".
|Фото tvnwarszawa.tvn24.pl
|Фото tvnwarszawa.tvn24.pl
Отмечается, что среди участников есть также молодые люди в балаклавах, которые начали стреляли петардами и фейерверками.
Напомним, что сегодня в польской столице Варшаве в День независимости страны проходит марш националистов, к которому присоединились ультраправые из разных стран ЕС.