В Словении начался второй тур президентских выборов

Воскресенье, 12 ноября 2017, 10:15

В Словении проходит второй тур выборов президента.

Об этом сообщает издание Slovenske Novice.

Голосование началось в 7 утра на более 3 тыс. участках и продлится до 19.00 по местному времени.

Около 1,7 млн избирателей должны выбрать между двумя кандидатами, которые прошли во второй тур.

Речь идет о действующем президенте Боруте Пахоре, который избирается на второй срок и его сопернике, мэре города Камник Марьяне Шареце.

Во время первого тура выборов, в котором приняли участие девять кандидатов, за Пахора проголосовали 47,21% избирателей, за его соперника – 24,76%.