В Словении начался второй тур президентских выборов

В Словении проходит второй тур выборов президента.
Об этом сообщает издание Slovenske Novice.
Голосование началось в 7 утра на более 3 тыс. участках и продлится до 19.00 по местному времени.
Около 1,7 млн избирателей должны выбрать между двумя кандидатами, которые прошли во второй тур.
Речь идет о действующем президенте Боруте Пахоре, который избирается на второй срок и его сопернике, мэре города Камник Марьяне Шареце.
Во время первого тура выборов, в котором приняли участие девять кандидатов, за Пахора проголосовали 47,21% избирателей, за его соперника – 24,76%.