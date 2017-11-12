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Туск призвал ЕС ускорить работу по блокировке "Северного потока-2" - СМИ

Воскресенье, 12 ноября 2017, 12:44
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Глава Европейского совета Дональд Туск призвал страны ЕС быстро подготовить законодательство, которое может помешать в реализации проекта "Северный поток-2".

Об этом со ссылкой на агентство PAP и его источник в ЕС сообщает Rzeczpospolita.

Дональд Туск обратился с письмом к лидерам стран ЕС.

Еще не все лидеры получили это письмо, потому его не опубликовано, но послание, чтобы страны ЕС как можно скорее занялись проектом изменений в газовой директиве, который несколько дней назад предложила Европейская комиссия.

В Брюсселе ранее уточнили, что правила должны касаться всех газопроводов, также предназначенных для импорта сырья, включая морской частью. До сих пор в директивах ЕС нельзя было найти однозначное тлучачення, как трактовать отрезки на международных водах.

Это открывало возможность разных толкований и форсирование "Северного потока-2".

Как "ЕвроПравда" сообщала ранее, в Еврокомиссии хотят, чтобы новые правила были введены до конца 2018 года - достаточно рано, чтобы применить их к трубопроводу "Северный поток-2", который должен быть завершен к концу следующего года.

Напомним, парламент Дании начал обсуждать новый закон, предложенный правительством, даст возможность заблокировать проект газопровода "Северный поток-2".

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