Турция опровергла попытку заплатить за похищение проповедника Гюлена

Воскресенье, 12 ноября 2017, 13:41

Турция опровергла "смешные сообщения" о плане захвата обвиняемого в перевороте оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена в обмен на миллионы долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на посольство Турции в Вашингтоне.

Диппредставительство выступило с заявлением после того, как в СМИ появились сообщения о расследовании спецрадника Роберта Мюллера, которое касается бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна и его сына, которым турецкое правительство якобы предлагало 15 миллионов долларов за помощь в выдачи Гюлена Анкаре.

В посольстве подчеркнули, что заявления о якобы применении Турцией незаконных методов не соответствуют действительности и являются смешными.

"Турция и турецкий народ ожидают немедленной экстрадиции Фетхулаха Гюлена из США в Турцию, чтобы он мог предстать перед судом", - говорится в заявлении посольства.

Как известно, Турция обвиняет Гюлена и его последователей в организации прошлогодней попытки переворота.