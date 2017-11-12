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Ирландия пока не будет угрожать ветировать переговоры по Brexit – премьер

Воскресенье, 12 ноября 2017, 15:29
Версия для печати Комментарии

Ирландия на этой стадии не будет угрожать наложить вето на переговоры о Brexit-за отсутствия прогресса в вопросе границы с Северной Ирландией.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, сообщает Reuters.

"Этот вопрос является очень гипотетическим, мы не знаем, будет ли Ирландия единственной нерешенной проблемой в декабре. Что я не собираюсь делать на этом этапе, я не буду делать ультиматумы или угрожать использовать вето ", - заявил Варадкар.

Как сообщалось, Ирландия требует, чтобы Великобритания оставалась частью таможенного союза после выхода из Европейского союза, чтобы избежать установления жесткой границы.

Напомним, 10 ноября главный переговорщик ЕС Мишель Барнье установил британскому правительству крайний срок сроком две недели, чтобы предоставить "критически важные" разъяснения относительно финансовых обязательств, которые возьмет на себя страна.

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