На фоне кризиса в Каталонии аптеки продают меньше презервативов, больше успокоительного

Воскресенье, 12 ноября 2017, 16:43

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На фоне политического кризиса в Каталонии психологи заявили о росте психических расстройств у жителей региона, а в аптеках покупают меньше презервативов, больше успокоительного.

Подобные наблюдения провели психологи второго по величине города Каталонии Таррагоны, сообщает издание Diari de Tarragona.

Психологи рассказывают, что в последнее время к ним стали чаще обращаться с жалобами на эмоциональные расстройства, вспышки гнева, чувство страха, фрустрации.

"Возможно, процессы вокруг независимости не главная причина этого, однако они затрагивают много сфер, которые и приводят к росту визитов к психологу. Люди думают, как изменения повлияют на них" - рассказывает Жауме Дескаррега, президент коллегии психологов Таррагоны.

Во многих аптеках Таррагоны можно услышать о росте спроса на успокоительное и снотворное. В то же время презервативов стали продавать меньше.

"Сложные ситуации могут влиять на либидо, и это разрушает отношения с близкими", - отмечает Жауме Дескаррега.

"Запрещено говорить о политике", надпись в баре Камбрильса

Психологи отмечают, что различные политические позиции влияют на отношения в семье, отношения между друзьями и в трудовых коллективах.

На засилье политики сетуют и владельцы баров, которые утверждают, что последние события значительно ухудшили атмосферу в заведениях.

"Раньше говорили о футболе. Теперь же звездная тема – независимость" - рассказывает один из рестораторов.

Чтобы избежать ссор и криков, владельцы порой даже вводят запрет на разговоры о политике.

Как известно, 27 октября парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании. Того же дня Испания применила статью 155 конституции, введя прямое управление в регионе.

Политиков, причастных к провозглашению независимости, обвинили в мятеже, неповиновении правительству, злоупотреблении государственными средствами. Часть лидеров Каталонии во главе с отстраненным главой правительства Карлесом Пучдемоном находится в Бельгии, часть – под арестом или отпущены под залог. В регионе проходят регулярные протесты с требованием отпустить политиков.