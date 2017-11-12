Премьер Испании призвал каталонские компании не уходить из региона

Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал компании Каталонии не выводить бизнес из региона.
Об этом он заявил во время визита в Барселону впервые с провозглашения независимости, сообщает Agence France Press.
Рахой попросил "все бизнесы, которые работают или работали в Каталонии, не уходить", говорится в сообщении.
В конце октября он распустил правительство и парламент Каталонии, введя прямое управление в регионе, и назначил досрочные выборы на 21 декабря.
"Мы должны восстановить разумную, практическую, инициативную и динамическую Каталонию, которая так сильно способствовала прогрессу Испании и Европы", - сказал премьер Испании на предвыборном мероприятии Народной партии, которую он возглавляет.
Рахой призвал "молчаливое большинство", которая выступает за единство Испании высокой явкой продемонстрировать свою позицию на выборах 21 декабря.
Кризис в Каталонии уже заставила более 2 тысяч компаний, которые работали в регионе, переєструвати свой бизнес в других частях Испании.