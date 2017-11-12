Турция завершила процедуру покупки С-400 в России

Воскресенье, 12 ноября 2017, 17:48

Турция завершила все процедуры закупки зенитно-ракетных систем С-400 у России.

Об этом заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли, сообщает агентство Anadolu.

"ЗРК С-400 приобретены. Все, что связано с этим вопросом, уже детали. Однако мы не намерены останавливаться на достигнутом и нацелены на развитие отечественных мощностей. Системы ПВО должны разрабатываться в самой Турции, на отечественных предприятиях", — сказал Джаникли.

По его словам, именно по этой причине было достигнуто попередньщї соглашения с франко-итальянским консорциумом Eurosam.

В минувшую среду в рамках встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе был подписан меморандум о намерениях между Турцией, Францией и Италией в сфере ПВО. Соглашение предусматривает совместное производство и поставки Турции системы ПВО нового поколения SAMP-T консорциума Eurosam.

Напомним, 12 сентября президент Турции сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400 и уже внесла задаток.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности принята на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.

В НАТО предупредили Турцию из-за покупки российских С-400, отметив, что Турция, которая является членом Альянса, должна быть готова к "необходимым последствиям".