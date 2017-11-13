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Лидер Каталонии утверждает, что до сих пор выступает за сделку с Мадридом

Понедельник, 13 ноября 2017, 09:42
Версия для печати Комментарии

Отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что он всегда выступал за договоренности с Мадридом по автономному статусу Каталонии, но именно действия центральной власти подтолкнули каталонцев к независимости.

Об этом он рассказал в интервью бельгийскому изданию Le Soir.

Пучдемон подчеркнул, что готов принять реальность других отношений с Испанией. На вопрос, возможно ли иное решение ситуации, кроме независимости, каталонский лидер ответил утвердительно.

"Это всегда возможно, я 30 лет работал над тем, чтобы получить другую сделку для Катлонии в Испании. Мы приложили немало усилий для этого, но с приходом Аснара (Хосе Мария Аснар, испанский премьер с 1996 по 2004 годы, наставник действующего премьера Рахоя - Ред.) этот путь был остановлен", - подчеркнул Пучдемон.

Одной из причин нынешнего кризиса Пучдемон называет отмену широких полномочий автономии семь лет назад.

"Я до сих пор выступаю за сделку. Но источником всего является признание недействительным в 2010 году автономного статуса, одобренное каталонским и испанским парламентами", - отметил Пучдемон, добавив, что с тех пор независимые настроения в Каталонии существенно поcилились.

Как известно, 27 октября парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании. В тот же день Испания применила статью 155 Конституции, введя прямое управление в регион.

Политиков, причастных к провозглашению независимости, обвинили в мятеже, неповиновении правительству, злоупотреблении государственными средствам. Часть лидеров Каталонии во главе с отстраненным главой правительства Карлесом Пучдемоном находится в Бельгии, часть - под арестом или отпущена под залог.

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