Эрдоган предложил РФ и США вывести войска из Сирии

Понедельник, 13 ноября 2017, 20:28

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что каждый, кто не верит в военное решение конфликта в Сирии, должен вывести свои войска из этой страны.

Об этом сообщает Hurriyet.

Эрдоган предложил России и США вывести свои войска из Сирии после совместного заявления Владимира Путина и Дональда Трампа на прошлой неделе о том, что конфликт в Сирии не имеет военного решения.

"Мне трудно понять эти комментарии. Если военное решение не является выходом из ситуации, то те, кто это говорят, должны вывести свои войска", - сказал Эрдоган перед вылетом в Сочи для встречи с Путиным.

"Если военный способ не является решением, следует прибегнуть к политическому методу и найти пути скорейшего перехода к выборам. Был ли такой метод применен в течение последних семи-восьми лет? Мы также поговорим с Путиным об этом", - сказал он.

Эрдоган также пожаловался, что США создали пять военных баз на севере Сирии и собираются создать еще одну в городе Ракка, а также еще восемь других в этом регионе. Между тем Россия имеет пять военных баз в Сирии, отметил он.