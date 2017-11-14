В МИД Польши рассказали, что в списке невъездных украинцев – только чиновники

Вторник, 14 ноября 2017, 11:06

Запрет на въезд в Польшу действует лишь в отношении отдельных украинских чиновников, ответственных за принятие решений.

Об этом рассказал вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий в интервью агентству PAP.

"Мы говорим здесь о правительственных чиновниках, представителях украинского государства, а не газет, аналитических центров, университетов или ансамблей песни и танца. О тех, кто принимает решения, которые не только оскорбляют чувства поляков, речь идет в том числе об оспаривании Волынского преступления, но прославляют украинские формирования, сотрудничавшие с нацистской Германией", - сказал он.

"Это не только антипольские настроения, а антиевропейские - отрицание всего, за что многие украинцы отдали жизнь и здоровье во время Революции достоинства", - добавил Цихоцкий.

При этом он не стал отвечать на вопрос, насколько длинным является список украинцев, которым запрещен въезд в Польшу.

Дипломат также отметил, что они не обязаны информировать о запрете на въезд тех, кто оказался в списке.

Напомним, глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что не будет разглашать имена украинцев, которым запрещен въезд в страну, однако считает этот список слишком коротким.