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Минобороны РФ после скриншота из игры показало новые "неопровержимые доказательства" против США

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Минобороны РФ после скриншота из игры показало новые "неопровержимые доказательства" против США

Вторник, 14 ноября 2017, 18:51
фото
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Министерство обороны России начало проверку в связи с публикацией скриншота из мобильной игры под видом доказательств сотрудничества США с террористами "Исламского государства".

Об этом сообщает Интерфакс.

"Минобороны РФ проводит проверку в отношении гражданского сотрудника одного из подразделений, ошибочно прикрепившего фотоматериалы к заявлению военного ведомства о взаимодействии возглавляемой США международной коалиции и боевиков ИГИЛ в районе города Абу-Кемаль в Сирии", - заявили в российском ведомстве.

Минобороны РФ продолжает утверждать, что США содействуют терористам и публикует "неоспоримое подтверждение" обеспечения США прикрытия отрядов ИГИЛ.

Доказательствами являются спутниковые снимки, изображение на которых очень размыто и на них практически ничего невозможно рассмотреть.

Напомним, Минобороны РФ ранее показало скриншот из мобильной игры "AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron" в качестве "неоспоримого подтверждения" сотрудничества США с террористами "Исламского государства" в Сирии.

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