Макрон выступил против изоляции Трампа и Путина

Среда, 15 ноября 2017, 09:25

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин угрожают западным ценностям открытости и толерантности, но их изоляция от Европы была бы контрпродуктивной.

Об этом в беседе с BBC заявил президент Франции Эммануэль Макрон, находясь с визитом в Абу-Даби.

"Если вы решите просто оттолкнуть их от Европы и наших ценностей, заявив, что они предают наши ценности, вы их потеряете", - сказал Макрон.

Макрон считает, что Запад допустил ошибку, отказавшись от "большого нарратива" относительно своих ценностей и самобытности и сейчас время его восстановить.

"Никто не влюбляется в единый рынок, финансовый рынок, трудовые реформы или бюджетную перспективу. Люди получают мотивацию благодаря "великому нарративу", - продолжил Макрон, добавив, что паранойя и ощущение угрозы заставляют таких лидеров как Путин выбирать другой путь.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российское вмешательство продолжает представлять серьезную опасность для США и Франции.