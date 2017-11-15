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Европарламент рекомендует начать процедуру введения санкций против Польши

Среда, 15 ноября 2017, 14:56
Версия для печати Комментарии

Европарламент одобрил критическую резолюцию по Польше, которая рекомендует запустить процедуру применения санкций против страны.

Об этом сообщает Onet.pl.

За принятие документа проголосовали 438 депутатов, против - 152, 71 воздержался.

Документ призывает правительство Польши уважать верховенство права и основополагающие права, закрепленные в договорах, и резко критикует ухудшение соблюдения норм ЕС.

"Сегодняшняя ситуация в Польше создает явный риск серьезного нарушения европейских ценностей", - говорится в резолюции.

Депутаты особенно обеспокоены судебной реформой, которую осуществляет правительство Польши. Они призывают не вводить в действие новые законы, пока не будут гарантированы основы независимости судов.

Европарламент также призывает польские власти выполнить рекомендации Еврокомиссии и Венецианской комиссии. Кроме того, европарламентарии призывают соблюдать требования суда ЕС о немедленном прекращении вырубки леса в Беловежской пуще.

Евродепутаты решительно осудили "ксенофобский и расистский марш", который состоялся в Варшаве в субботу, 11 ноября. Также парламентарии призвали Польшу уважать право на свободу собраний.

Депутаты Европарламента также инициировали собственную процедуру по запуску статьи 7 договора о ЕС, которая предусматривает введение санкций. В частности, Польшу могут лишить права голоса в Совете ЕС.

Принятие соответствующей резолюции начинает процедуру внесения предложения в Совет ЕС по признанию угрозы верховенству права в Польше. Затем Совет ЕС должен проголосовать за предложение большинством голосов 22 государств.

Однако это не означает санкции против Польши, которые требуют единогласия. В то же время сама ситуация может стать беспрецедентной. До сих пор Европарламент применял соответствующее положение договора о ЕС только к Венгрии, однако предложение было приостановлено в Совете ЕС.

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