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Европарламент призвал расследовать убийство журналистки на Мальте

Среда, 15 ноября 2017, 15:45
Версия для печати Комментарии

Европейский парламент в среду одобрил резолюцию, призывающую к независимому международному расследованию убийства журналистки Дафне Каруаны Галисии на Мальте.

Резолюция, принятая подавляющим большинством голосов, просит Еврокомиссию "начать диалог с мальтийским правительством о функционировании верховенства права на Мальте".

Комиссии также поручено проверить, соблюдает ли Мальта правила борьбы с отмыванием денег и банковские правила.

Парламент отмечает, что независимость правоохранительных и судебных органов Мальты может быть скомпрометирована, поскольку интересы отдельных лиц проникают в государственные процессы принятия решений с целью достижения своих целей.

Депутаты также требуют раскрытия программы страны по продаже гражданства Мальты и ЕС лицам, которые не являются гражданами ЕС.

Напомним, 16 октября на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафне Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.

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