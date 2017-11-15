Украина должна продолжить создание Антикоррупционного суда – заместитель госсекретаря США

Среда, 15 ноября 2017, 16:34

Украине необходимо продолжать процесс создания Антикоррупционного суда, а также выполнить требования для получения следующего транша кредита Международного валютного фонда.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл после встречи с президентом Украины в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Нам было приятно видеть, что в Украине было принято несколько важных реформаторских законов, но еще многое предстоит сделать. Следует продолжать усилия в вопросе создания Антикоррупционного суда", - сказал Митчелл.

Заместитель госсекретаря США подчеркнул важность продолжения борьбы с коррупцией и продолжение реформ в Украине, в частности в энергетическом секторе.

"Считаем необходимым обеспечить выполнение Украиной требований для получения следующего транша МВФ", - добавил он.

Митчелл подчеркнул, что США продолжают активно поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии и проведении реформ.

Напомним, в ЕС настаивают на необходимости создания отдельного антикоррупционного суда и готовы помогать с отбором судей.

Представительница президента в Верховной раде Ирина Луценко 6 ноября заявила о готовности Петра Порошенко подать на рассмотрение парламента законопроект об антикоррупционном суде в течение двух недель.

Пока документ в парламент не поступал.