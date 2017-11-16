Лидер Каталонии говорит, что потеряет легитимность лишь при определенных обстоятельствах

Четверг, 16 ноября 2017, 08:56

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон говорит, что он может перестать быть главой женералитету (правительства) при определенных обстоятельствах, включая смерть.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на El Punt Avui.

Пучдемон заверил, что он является легитимным руководителем Каталонии, несмотря на то, что Мадрид его отстранил.

По его словам, он может перестать выполнять свои обязанности только если умрет, потеряет доверие каталонцев или будет не в состоянии выполнять их.

"У нас есть обязанность продолжать законность, которая была предоставлена ​​нам в результате выборов 27 сентября во 2015 году", - заявил каталонский лидер.

Пучдемон также рассказал, что члены его семьи столкнулись с преследованием в Испании, а родственники других бывших лидеров каталонского правительства получают угрозы.

Как известно, 27 октября парламент Каталонии проголосовал за независимость от Испании. В тот же день Испания применила статью 155 Конституции, введя прямое управление в регион.

Политиков, причастных к провозглашению независимости, обвинили в мятеже, неповиновении правительства, злоупотреблении государственными средствам. Часть лидеров Каталонии во главе с отстраненным главой правительства Карлесом Пучдемоном находится в Бельгии, часть - под арестом или отпущена под залог.