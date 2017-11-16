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Порошенко должен отстаивать надлежащую проверку е-деклараций – еврокомиссар Хан

Четверг, 16 ноября 2017, 12:34
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Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан считает, что президент Петр Порошенко несет ответственность за проблемы с проверками электронных деклараций.

Об этом он заявил в интервью "Суспільному".

"Проблема проверки электронных деклараций четко связана с недоукомплектованностью штата ответственного органа (НАПК. - Ред.), а также с нехваткой необходимого оборудования, в частности, информационно-технического оборудования, и персонала, умеющего им пользоваться", - отметил еврокомиссар.

По его словам, ответственность за это несут и соответствующие министерства, и президент как глава государства.

"Если он (президент Петр Порошенко. - Ред.) как ключевое лицо будет прямо отстаивать такую ​​борьбу, это также может стать решающим фактором в пользу изменений", - подчеркнул Йоханнес Хан.

Также Йоханнес Хан заявил, что у международного сообщества иссякает терпение в связи с нехваткой практических результатов борьбы с коррупцией в Украине.

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