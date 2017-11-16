Комиссар Хан: необходимо защитить организации, борющиеся с коррупцией

Четверг, 16 ноября 2017, 12:53

Украина должна обеспечить необходимую законодательную базу, чтобы защитить организации, занимающиеся борьбой с коррупцией.

Об этом в интервью "Суспільному" заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

Еврокомиссар напомнил, что на саммите Украина-ЕС летом вопрос отмены требования декларирования для антикоррупционеров было одним из приоритетных.

Он добавил, что многие дискутировали на эту тему с президентом Порошенко.

"Нас заверили, что этот вопрос будет решен в ближайшее время, но до сих пор реальных подвижек нет", - подчеркнул комиссар Хан.

"Мы считаем, что нужна законодательная база, которая будет стоять на защите организаций гражданского общества, занимающихся борьбой с коррупцией", - подчеркнул еврокомиссар.

Напомним, в ЕС настаивали на отмене е-деклараций для общественных активистов еще перед саммитом Украина-ЕС в июле. Еще в июне Йоханнес Хан выразил надежду, что Украина решит данную проблему в ближайшие полтора месяца.