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Россия вводит уголовную ответственность за ввоз санкционных продуктов

Четверг, 16 ноября 2017, 16:02
Версия для печати Комментарии

Министерство финансов РФ разработало законопроект, которым предлагается ввести в уголовный кодекс наказание за ввоз и продажу продукции, на которую в России наложено эмбарго.

Об этом сообщает газета "Коммерсант".

В пояснительной записке к законопроекту Минфин отмечает, что "особое значение приобретает необходимость повышения ответственности недобросовестных лиц за уклонение от соблюдения соответствующих запретов и ограничений".

Подготовленные Минфином РФ поправки расширяют статью 226.1 о контрабанде — так, заключением на срок трех до семи лет со штрафом до 1 млн руб. предлагается наказывать не только за импорт в Россию сильнодействующих веществ, ядерных отходов и ядов, но и за "перемещение товаров, в отношении которых установлены запреты и ограничения на их ввоз в Российскую Федерацию или вывоз из нее".

Финансовое ведомство предлагает отдельно определить объем ввозимых товаров, если их стоимость превысит 1 млн руб., то это может стать отягчающим обстоятельством.

Кроме того, Минфин предлагает дополнить уголовный кодекс статьей 226.2 — о нарушении запрета на оборот запрещенных к ввозу товаров. Согласно предлагаемым поправкам, продажа такой продукции должна, как и контрабанда, караться лишением свободы на срок от трех до семи лет и со штрафом до 1 млн руб.

Перечень запрещенных к ввозу продуктов должно установить правительство.

Уголовную ответственность за ввоз санкционной продукции предлагалось установить и раньше. В 2015 году с такой инициативой выступила Федеральная таможенная служба.

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