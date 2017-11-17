Турция отозвала войска с учений НАТО, Эрдогана "записали" в враги

Пятница, 17 ноября 2017, 11:22

Турция отозвала своих военнослужащих из военных учений НАТО в Норвегии после того, как турецкого президента внесли в список врагов.

Об этом в пятницу сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hurriyet Daily News.

"В Норвегии произошел инцидент, они представили что-то вроде таблицы врагов и включили в него имена Ататюрка и мое имя", - сообщил Эрдоган.

По его словам, в учениях принимали участие 40 турецких солдат. Турция приняла решение отозвать их.

"Мы решили вывести эти войска и они начали необходимый процесс. Мы сказали, что выведем военных даже если эти имена уберут. Такие вещи время от времени случаются в разных местах. К сожалению, среди нас тоже есть такие люди", - сказал Эрдоган.