Премьер Молдовы и лидер Приднестровья впервые встретились с глазу на глаз

Суббота, 18 ноября 2017, 13:53

фото

Премьер Молдовы Павел Филип и глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский 18 ноября официально открыли для движения транспорта мост через Днестр в районе сел Гура Быкулуй и Бычок.

Об этом сообщает издание NewsMaker.

Изначально планировалось, что движение по мосту начнется 20 ноября. Однако решение запустить движение немедленно Филипп и Красносельский приняли прямо на мосту, где они впервые встретились друг с другом и достаточно долго говорили с глазу на глаз.

Павел Филип и Вадим Красносельский синхронно въехали на мост и также синхронно вышли навстречу друг другу из автомобилей. Поздравив присутствующих на середине моста, оба политика, которые ранее не встречались друг с другом, сначала поговорили о погоде.

фото: NewsMaker

Обращаясь к Филиппу, лидер Приднестровья выразил надежду, что "эта дорога" откроет путь и к другим решениям. Молдавский премьер поддержал его, отметив, что "всегда нужно делать шаги, которые приносят пользу людям".

Специальной церемонии открытия не было. Более того, как выяснило издание, стороны заранее договорились не объявлять должности чиновников с двух сторон. Филиппа никто не объявлял как премьера, а Красносельского - как "президента" Приднестровья.

Мост между селами Гура Быкулуй и Бычок расположен на международной трассе М14, которая является общей частью IX Панъевропейского транспортного коридора (Брест-Кишинев-Одесса).

Во время боевых действий на Днестре в 1992 году он был взорван. В начале 2000-х годов мост восстановили, но он так и не был открыт, оставаясь своего рода символом недоговороспособности двух берегов.

Вопрос об открытии движения через мост последние годы неизменно значился в повестке переговоров между Кишиневом и Тирасполем.