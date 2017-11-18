Госдеп США одобрил поставку Польше систем Patriot на $10,5 млрд

Суббота, 18 ноября 2017, 14:23

Государственный департамент США одобрил поставку Польше противоракетных систем Patriot на сумму 10,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.

Поставка включает в себя 208 ракет для системы Patriot Advanced Capability-3, 16 систем запуска M903, четыре радары AN/MPQ-65, контрольные станции, запасные части, программное обеспечение и сопутствующее оборудование.

Кроме этого, Польша заплатит за техническую и инженерную поддержку и снабжение.

Окончательное решение о продаже ракет Польши должен одобрить Конгресс США.

Соглашение о покупке систем США и Польша согласовали в июле 2017 во время визита американского президента Дональда Трампа в Варшаву.

Первые американские ракетные комплексы "Patriot" должны появиться в Польше в течение двух ближайших лет.