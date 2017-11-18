Госдеп США одобрил поставку Польше систем Patriot на $10,5 млрд

Государственный департамент США одобрил поставку Польше противоракетных систем Patriot на сумму 10,5 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона.
Поставка включает в себя 208 ракет для системы Patriot Advanced Capability-3, 16 систем запуска M903, четыре радары AN/MPQ-65, контрольные станции, запасные части, программное обеспечение и сопутствующее оборудование.
Кроме этого, Польша заплатит за техническую и инженерную поддержку и снабжение.
Окончательное решение о продаже ракет Польши должен одобрить Конгресс США.
Соглашение о покупке систем США и Польша согласовали в июле 2017 во время визита американского президента Дональда Трампа в Варшаву.
Первые американские ракетные комплексы "Patriot" должны появиться в Польше в течение двух ближайших лет.