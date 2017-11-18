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МИД Украины вызвало посла Польши из-за начала действия "черных списков"

Суббота, 18 ноября 2017, 14:33
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МИД Украины вызвало польского посла в связи с запретом на въезд в Польшу секретарю Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, памяти участников жертв войны и политических репрессий Святославу Шеремете.

Об этом сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марианна Беца в своем микроблоге Twitter.

"Срочно вызываем Посла Польши в Украине в связи с недопуском секретаря Государственной межведомственной комиссии Святослава Шеремета в Польшу", - написала пресс-секретарь МИД.

Напомним, в субботу, 18 ноября, польские пограничники не пропустили Шеремета в Польшу. Святослав Шеремет сообщили, что въезд в Польшу и Шенгенскую зону ему запрещен на год. Сообщалось, что в Шеремета была Шенгенская виза, выдана Германией.

Недавно польские СМИ сообщили, что главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запретили въезд в Польшу. В "черном списке" украинцев польские СМИ также называли фамилию Шеремета. Однако до сих пор официально не было известно, кого из украинцев Польша решила объявить персонами нон грата.

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