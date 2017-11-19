Коалиция "Ямайка" в ФРГ: переговоры завершатся в воскресенье с договором или без него

Воскресенье, 19 ноября 2017, 10:29

Блок Ангелы Меркель, партии "Зеленые" и "Свободные демократы" должны договориться о создании правительственной коалиции в Германии к вечеру 19 ноября, но по ключевым вопросам до сих пор не договорились.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Партии в субботу пытались создать рамки для так называемой коалиции "Ямайки", но переговоры затянулись, поскольку стороны не могут договориться по вопросам миграции и окружающей среды.

Они заявили, что переговоры будут завершены до вечере воскресенья с соглашением или без него. После четырех недель обсуждений у сторон, как считается, остаются серьезные разногласия по ключевым вопросам изменения климата и иммиграции.

"Если мы не договоримся до воскресенья до 18 вечера, это все умрет", - заявил вице-президент "Свободных демократов" Вольфганг Кубицки после последнего раунда переговоров.

Накануне воскресных переговоров Меркель призвал депутатов удвоить свои усилия, подчеркнув, что "задача формирования правительства для Германии является настолько важной, что она действительно стоит усилий".

Если предварительные переговоры завершатся успешно, начнется формальная фаза переговоров. Эта фаза будет посвящена уже непосредственно распределению должностей в правительстве между партиями-членами коалиции. В случае же провала переговоров в Германии возможны перевыборы.