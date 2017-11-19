ЕС готовит план действий на случай беспорядочного выхода Британии из блока - СМИ

Воскресенье, 19 ноября 2017, 11:56

Европейский союз создал рабочую группу для подготовки плану действий в случае, если переговоры о выходе Великобритании из ЕС завершатся без соглашения о Brexit.

Об этом сообщает The Times, ссылаясь на документы Еврокомиссии.

По данным издания, европейские чиновники считают, что существует "большая вероятность", что Британия будет хаотично выходить из блока после краха правительства Терезы Мэй.

В секретных планах на случай непредвиденных обстоятельств со стороны Еврокомиссии и национальных властей говорится о том, что им нужно будет инвестировать сотни миллионов фунтов в подготовку к беспорядочному Brexit в 2019 году.

Так называемая "Группа готовности к Brexit" планирует наихудший сценарий. Планы на случай непредвиденных обстоятельств включают в себя отключение Британии от баз данных безопасности ЕС и будут переданы европейским правительствам.

Специальная группа должна предложить лучшую стратегию на случай "катастрофы". Причем, как отмечает издание, группа не контактирует с главным переговорщиком по Brexit от ЕС Мишелем Барнье и его командой, чтобы не нарушить "позитивный порядок работы по достижению соглашения".