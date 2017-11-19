Генпрокурор Испании, который хотел судить лидеров Каталонии, внезапно умер в Аргентине

Воскресенье, 19 ноября 2017, 14:02

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маза внезапно умер в Аргентине, куда он ездил на конференцию. Ему было 66 лет.

Об этом сообщает ВВС.

В субботу он был оставлен в отделение интенсивной терапии с инфекцией почек, через несколько часов он умер.

В прошлом месяце Маза призвал к выдвижению обвинений против каталонских лидеров после референдума о независимости региона от Испании.

Он заявлял, что попытка каталонских сепаратистовотделиться от Испании является уголовным делом. Его решение о преследовании лидеров Каталонии широко поддержало консервативное правительство Испании.

Маза был назначен генеральным прокурором Испании в ноябре 2016 года.

Смерть Мазы не изменит правовую политику Испании относительноотстраненных каталонских политиков. На сегодня главная цель прокуратуры - экстрадиция из Бельгии каталонского лидера Карла Пучдемона.

Напомним, суд Бельгии отложил до 4 декабря решение об экстрадиции каталонского лидера Карлеса Пучдемона и его четырех бывших министров.