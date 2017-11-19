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Туск о спорах Польши с ЕС и Украиной: стратегия PiS или план Кремля?

Воскресенье, 19 ноября 2017, 18:03
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Президент Европейского Совета Дональд Туск задается вопросом, не является ли напряженность между правительством Польши и Украины и ЕС "кремлевским планом".

Об этом он написал на личной странице в Twitter.

"Внимание! Острый спор с Украиной, изоляция в Европейском Союзе, уход от верховенства права и независимости судов, атака на неправительственный сектор и свободные СМИ - стратегия PiS или план Кремля? Слишком похоже, чтобы спать спокойно", - написал Туск.

Польское правительство все чаще сталкивается с критикой Брюсселя из-за противоречивой судебной реформы, вырубки лесов в Беловежской пуще и отказа принимать мигрантов.

Отношения между PiS и Туском были настолько напряжены, что Польша была единственной страной, которая голосовала против его переизбрания на пост президента ЕС в марте.

Отношения Украины и Польши обострились из-за противоречий относительно исторических вопросов. МИД Польши официально подтвердил начало действия "черного списка" украинцев.

Напомним, Европарламент одобрил критическую резолюцию по Польше, которая екомендует запустить процедуру применения санкций против страны.

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