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Министр обороны Британии уходит в отставку на фоне скандала с сексуальными домогательствами

Четверг, 02 ноября 2017, 07:51
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Глава Минобороны Британии Майкл Фэллон подал в отставку на фоне скандала о сексуальных домогательствах в Вестминстере.

Об этом сообщает The Guardian.

Напомним, в Британии быстро растет список депутатов, которых обвиняют в сексуальных домогательствах. Министр обороны Британии оказался среди списка британских политиков, связанных с неприемлемым поведением.

Ранее на этой неделе Фэллон извинился за то, что 15 лет назад он положил руку на колено радиоведущей Джулии Хартли-Брюэр.

По его словам, в то время он сразу же извинился перед журналисткой Хартли-Брюэр за свое поведение.

Радиоведущая Джулия Хартли-Брюэр 

Хартли-Брюэр, радиоведущая talkRADIO, писала ранее об инциденте, заявив, что тогда она пригрозила ударить депутата, если он снова сделает нечто подобное. Журналистка также отметила, что несмотря на такой инцидент, они остались друзьями.

Сообщается, что друзья Фэллона высказали предположение, что в последнее время могут встречаться подобные инциденты, говоря: "Он абсолютно признает, что некий флирт может быть неприемлемым".

В своем письме об отставке премьер-министру Терезе Мэй Фэллон написал: "В последние дни появилось несколько заявлений относительно депутатов, в частности некоторые по поводу моего поведения прежде. Многие из них (заявлений - Ред.) являются ложными, но я принимаю то, что мое поведение в прошлом не соответствует тем высоким стандартам, которые мы требуем от вооруженных сил, которые я имею честь представлять. Я задумался над своей ситуацией и подаю в отставку с поста министра обороны".

Мэй уже прокоменувала решение Фэллона об отставке, высоко оценив его усердную службу. "Я ценю типично серьезную манеру, в которой вы рассмотрели свою позицию, и конкретный пример, который вы хотите показать военнослужащим мужчинам и женщинам", - заявила она.

Ранее сообщалось, что британская премьерка приказала расследовать обвинения касатльно ее заместителя Дамиана Грина, который якобы приставал к молодой активистки консерваторов в течение последних двух лет.

Напомним, женщины в разных странах начали признаваться в том, что их сексуально добивались, после скандала в Голливуде, в центре которого оказался продюсер Харви Вайнштейн.

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