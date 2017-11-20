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Порошенко внес в парламент законопроект "О дипломатической службе"

Понедельник, 20 ноября 2017, 11:39
Версия для печати Комментарии

Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады как неотложный для внеочередного рассмотрения законопроект "О дипломатической службе".

Об этом говорится в сообщении на странице главы государства в Facebook.

"Принятие закона не менее важно, чем построение оборонной стратегии и утверждение Стратегического оборонного бюллетеня и реформирования армии. Это тоже наша армия, но уже на другом фронте - фронте внешней политики, который позволяет сохранять и мобилизацию союза коалиции в поддержку Украины, и продолжение санкций, и движение реформирования нашей страны в сторону Европы", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что законопроект повысит престижность дипслужбы и реформирует ее к современным европейским и мировым стандартам.

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