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В ЕС утвердили новую систему регистрации на границах Шенгена

Понедельник, 20 ноября 2017, 12:36
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Совет ЕС в понедельник, 20 ноября, одобрил внедрение новой системы регистрации въезда и выезда на внешних границах Шенгенской зоны.

Об этом сообщает сайт Совета ЕС.

Новая система въезда/выезда (EES) будет регистрировать информацию о гражданах стран, не входящих в ЕС, в частности, будет зарегистрировано имя, проездной документ, отпечатки пальцев, изображение лица, дата и место, когда они пересекают границу или получают отказ во въезде в Шенгенскую зону.

Система позволит как усилить, так и ускорить проверки на границах, поскольку новая электронная система заменит штамп в паспортах.

"Сильный контроль наших внешних границ имеет важное значение для функционирования Шенгенской зоны. Система въезда и выезда будет способствовать улучшению внешнего пограничного контроля, лучшей идентификации лиц, нарушивших срок пребывания, и усилению борьбы с терроризмом", - заявил министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт .

Система будет применяться независимо от того, нужна ли путешествующим виза.

Теперь Совету ЕС и Европейскому парламенту необходимо подписать принятое постановление. Подписанный текст будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней. Ожидается, что новая система заработает в 2020 году.

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