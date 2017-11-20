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Порошенко говорит, что Соглашение об ассоциации выполнено на 15%

Понедельник, 20 ноября 2017, 14:25
Версия для печати Комментарии

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Украина выполнила Соглашение об ассоциации с ЕС на 15%.

Об этом президент Украины заявил во время выступления в Днепре.

"Я хочу подчеркнуть, что пока что Соглашение об ассоциации выполнено на 15%. У нас впереди много работы", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что соглашение остается дорожной картой украинских реформ.

"Имплементация Соглашения является предпосылкой для дальнейших шагов по евроинтеграции. Не надо спрашивать, примут или не примут Украину. Украина, согласно статье 49 (Договора о ЕС – Ред.), имеет право на членство в ЕС. Но мы должны отвечать критериям и это уже зависит только от нас ", - добавил Порошенко.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ряд украинских секторов отстают в выполнении ассоциации. 

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