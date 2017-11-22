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Лукашенко отказался ехать на саммит Восточного партнерства






Евродепутат: отказ Лукашенко приехать на саммит ВП - маленькая катастрофа

Среда, 22 ноября 2017, 08:04
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Евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс назвал отказ президента Беларуси Александра Лукашенко посетить саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе "маленькой катастрофой отношений ЕС-Беларусь", а также пощечиной.

Об этом он сказал в комментарии Deutsche Welle.

"Для меня это полностью подтверждает только одно: Лукашенко главенствует в наших отношениях с Беларусью, а не мы", - сказал Ауштрявичюс, добавив, что с самого начала был против "приглашение Лукашенко Туском".

Он не верит в то, что Лукашенко серьезно размышлял над своим участием в саммите, а также не увидел подтверждений, что президент Беларуси рассматривает изменение курса страны в направлении демократизации.

Его коллега от Польши Дариуш Росати отметил, что Евросоюз не закрывать двери для Беларуси. "Мы, в Европарламенте, не хотим ни для кого закрывать двери для большего сотрудничества с ЕС", - сказал евродепутат.

При этом Росати добавил, что Евросоюз должен быть готов предложить больше поддержки, только если Беларусь будет готова уважать права человека и европейские стандарты в политической жизни.

Напомним, Лукашенко отказался ехать на саммит Восточного партнерства, который 24 ноября состоится в Брюсселе. Белорусскую делегацию на саммите возглавит министр иностранных дел Владимир Макей.

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