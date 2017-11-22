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Посол Украины 14 месяцев ждет встречи с главой МИД Сербии, Белград говорит, что так и должно быть

Среда, 22 ноября 2017, 08:48
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Посол Украины в Сербии Александр Александрович заявил, что больше года не может добиться аудиенции у министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича.

Об этом он сказал в первом интервью для сербских СМИ после возвращения из Киева, сообщает сербский портал b92.

По словам Александровича, в отношениях между Сербией и Украиной было все в порядке, но затем Сербия проголосовала в ООН "против Украины", то есть против резолюции о правах человека в Крыму.

"Что случилось? Вы должны спросить Дачича, я не могу его спросить", - сказал посол, объяснив, что он ждал аудиенции у министра в течение 14 месяцев.

Дачич ответил на заявление посла, заявив, что глава МЗС Украины Павел Климкин ни разу не принимал сербского нашего посла в течение четырех лет. "В отличие от меня, я принимал украинского посла. Как они ведут себя с нами, так и мы будем поступать с ними", - сказал Дачич.

Позже на сайте МИД Сербии появилось заявление относительно интервью Александровича, в котором говорится, что посла не принимают из-за "общепринятого дипломатического правила взаимности".

"Учитывая, что посла Республики Сербия в Украине Раде Булатович никогда не принимал глава украинской дипломатии Климкин, и что Министерство иностранных дел Украины отправляет на прием, устроенный Посольством Республики Сербия главу Протокола, Республика Сербия не несет никаких обязательств и не видит причин действовать по-другому", - говорится в заявлении.

МИД Сербии не объясняет причину голосовать против резолюции Генассамблеи ООН по Крыму, но напоминает, что во время голосования за вопрос о членстве Косово в ЮНЕСКО в 2015 году, делегация Украины не была против.

"Это прямо противоречило жизненно важным интересам Республики Сербии.  Кроме того, Украина поддерживает предложения западных стран относительно изменений мандата миссии ООН в Косово и Метохии, а также динамики сессий Совета Безопасности ООН, посвященных работе миссии, против чего решительно выступает Сербия", - говорится в заявлении.

Напомним, в начале ноября Белград срочно вызвал своего посла из Киева для обсуждения актуальных отношений с Украиной. На этот шаг Белград пошел вслед за Киевом, который на днях вызвал своего посла из Сербии.

Причиной послужили резкие заявления украинского посла Александра Александровича, который назвал Сербию инструментом в руках России. Белград пригрозил объявить украинского дипломата персоной нон грата.

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