Климкин: отношения Украина-ЕС не могут и не будут ограничиваться Восточным партнерством

Четверг, 23 ноября 2017, 11:55

Отношения между Украиной и ЕС не могут и не будут оставаться только в рамках "Восточного партнерства".

Об этом в Twitter написал глава МИД Украины Павел Климкин.

"Выполнение Соглашения об ассоциации должно быть для ЕС именно политическим приоритетом, а не делом "техники". Поэтому отношения Украина-ЕС не могут и не будут оставаться только в рамках "Восточного партнерства", - написал он.

Виконання Угоди про асоціацію має бути для ЄС саме політичним пріоритетом, а не справою «техніки». Тому відносини Україна-ЄС не можуть і не будуть залишатися тільки в рамках Східного Партнерства. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 листопада 2017 р.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что от саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе 24 ноября не стоит ожидать прорывных политических решений.

Ранее сообщалось, что во время саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе 24 ноября Европейский Союз предложит партнерам воспользоваться инструментом внешнего инвестиционного плана и не будет поднимать вопрос "плана Маршалла" для Украины.