Порошенко надеется, что Украина получит макрофинансовую помощь от ЕС

Четверг, 23 ноября 2017, 17:29

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что переговоры о получении Украиной третьего транша макрофинансовой помощи продолжаются.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы СМИ в Брюсселе после встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Порошенко отметил, что уже поднимал этот вопрос на переговорах и планирует обсуждать его в дальнейшем.

"Я со своей стороны буду делать все от меня зависящее, чтобы Украина получила макрофинансовую помощь и мы разработали приоритеты сотрудничества", - заявил он.

Порошенко признал, что часть критериев до сих пор остается невыполненной. "Украина должна выполнять свои домашние задания, а ЕС должен выполнять свои обязательства.

Да, у нас осталось несколько шагов, но вспомните, что у нас было за последние три месяца - у нас была осень реформ", - подчеркнул президент.

Напомним, глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли ранее заявил, что Украина потеряет возможность получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в 600 млн евро, если в ближайшее время не выполнит ряд требований.

Подробнее читайте в интервью на сайте Европейской Правды: "Посол Евросоюза: В ближайшие дни Украина может потерять 600 миллионов евро"