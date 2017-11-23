Болгария приняла на лечение группу украинских военных - посольство

Четверг, 23 ноября 2017, 18:13

Болгария приняла на лечение еще десять украинских военнослужащих.

Об этом посольство Украины в Болгарии сообщило в своем Twitter.

"В Болгарию прибыла девятая группа раненых украинских военнослужащих из 10 человек. Наши воины пройдут двухнедельный курс лечения/реабилитации в Лечебно-реабилитационном центре Военно-медицинской академии Министерства обороны Республики Болгария", - говорится в сообщении.

До Болгарії прибула дев’ята група поранених українських військовослужбовців з 10 осіб. Наші вояки пройдуть двотижневий курс лікування/реабілітації у Лікувально-реабілітаційному центрі Військово-медичної академії Міністерства оборони РБ. pic.twitter.com/NpYTeBkd5m — UKR Emb in Bulgaria (@UKRinBGR) 23 листопада 2017 р.

Напомним, Хорватия окажет помощь в реабилитации украинских военных, пострадавших во время АТО.