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Болгария приняла на лечение группу украинских военных - посольство

Четверг, 23 ноября 2017, 18:13
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Болгария приняла на лечение еще десять украинских военнослужащих.

Об этом посольство Украины в Болгарии сообщило в своем Twitter.

"В Болгарию прибыла девятая группа раненых украинских военнослужащих из 10 человек. Наши воины пройдут двухнедельный курс лечения/реабилитации в Лечебно-реабилитационном центре Военно-медицинской академии Министерства обороны Республики Болгария", - говорится в сообщении.

Напомним, Хорватия окажет помощь в реабилитации украинских военных, пострадавших во время АТО.

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