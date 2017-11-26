Больше половины немцев - за "большую коалицию" блока Меркель и СДПГ

Воскресенье, 26 ноября 2017, 10:06

Больше половины жителей Германии выступают за то, чтобы была сформирована "большая коалиция".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Emnid, сообщает Deutsche Welle.

Коалицию блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии поддерживают 52% опрошенных.

На выборах 24 сентября блок ХДС/ХСС набрал 33 %, Социал-демократическая партия Германии - 20,5 %, СВДП - 10,7 %, Левая партия - 9,2 %, "зеленые - 8,9 %, правопопулістська "Альтернатива для Германии" - 12,6%.

Сразу после выборов в сентябре Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) исключила возможность участия в "большой коалиции" ХДС/ХСС, объявив о переходе в оппозицию.

Как известно, блок Ангелы Меркель, партии "Зеленые" и "Свободные демократы" не договорились о формировании коалиции после месяца переговоров, после чего в Бундестаге заговорили о возможности перевыборов в Германии к Пасхе.

Отметим, что на этой неделе Социал-демократическая партия Германии заявила, что готова провести переговоры с другими партиями относительно формирования коалиции и выхода из политического кризиса.