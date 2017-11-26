Иран пригрозил Европе нарастить дальность ракет

Воскресенье, 26 ноября 2017, 10:59

Иран увеличит дальность своих ракет, если Европа будет ему угрожать.

Об этом заявил заместитель главы Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами, сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство Fars.

"Если мы и сохраняем дальность наших ракет на уровне до 2000 км, то это не потому что у нас не хватает технологий. Мы выполняем нашу стратегическую доктрину" - сказал он.

"До сих пор мы чувствовали, что Европа не является угрозой, поэтому мы не увеличили дальность наших ракет. Но если Европа захочет превратиться в угрозу, мы увеличим дальность", - заявил Салами.

Ранее глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Али Джафари заявил, что ракеты дальностью 2 тысячи километров могут покрыть "большинство американских интересов и сил" в регионе, поэтому Ирану нет необходимости увеличивать дальность ракет.

Франция ранее призвала к бескомпромиссному диалогу с Ираном по его ракетной программе. Иран настаивает, что его ракетная программа направлена на защиту и не является предметом обсуждения.